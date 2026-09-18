Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Bahşılı ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasını incelemek üzere görevlendirilen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personeli Batuhan Sarıyalçınkaya, çalışma sırasında bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen polis memuru, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA YERİNDE İNCELEME YAPARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kazanın ardından bölgede delil toplama çalışması yapan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sarıyalçınkaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Sarıyalçınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Otomobil sürücüsü Ö.F.Ü'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKAN ÇİFÇİ’DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.