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Kırıkkale'de kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonetin şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
Kırıkkale'de kamyonet şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Balışeyh-Sulakyurt karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kırıkkale Meteoroloji İl Müdürlüğü'ne ait Levent Kılıç yönetimindeki  kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Levent Kılıç ile yanındaki Ali Avcı ve Ali İçöz yaralanırken, Allahverdi Çanga yaşamını yitirdi. Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas ile Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
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