Kırıkkale'de ilginç olay! Pulluğa takıldı

Kırıkkale'de, traktörle tarlasını süren bir çiftçinin, aracın pulluğuna takılan 3 patlamamış tank mermisi bulduğu ifade edildi.

Olay, Arpalık Çukuru mevkisinde meydana geldi.

Tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çiftçi, traktörün pulluğuna takılan 3 tank mermisini buldu.

Çiftçinin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri intikal etti. Polisin incelemesinden sonra da bomba imha uzmanları alana çağırıldı.

Olay yerine gelen uzman ekip, çevre güvenliği alarak yaptığı incelemede, mermilerin Makine ve Kimya Endüsrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen eğitim mermileri olduğu belirlendi.

Eğitim için kullanıldığı için atıldığında patlamadığı ifade edilen tank mermileri, imha edilmek üzere tarladan alındı.