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Yerel Kırıkkale'de feci kaza: 5 yaralı
Yerel

Kırıkkale'de feci kaza: 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobille tırın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 01:35:00 -
Kırıkkale'de feci kaza: 5 yaralı

C.Ç. (45) idaresindeki 06 VAC 48 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.R.S'nin kullandığı 46 ADR 792 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücü C.Ç. ile otomobilde bulunan R.Ç. (75), S.Ç. (19), H.Ç. (45) ve Ş.K. (49) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeden ayrılarak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir firmanın içerisine giren tır sürücüsü, kazayı fark etmediğini iddia etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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