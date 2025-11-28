  • İSTANBUL
Kırıkkale’de feci iş kazası! 3 tonluk sacın altında kaldı

Kırıkkale’nin Yahşihan OSB’sinde bir fabrikada hava kazanı üzerinde çalışma yapan iki işçi, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki sac levhanın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası bölgeye sevk edilen ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alırken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mach-Tech firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş kazasında fabrika içerisinde hava kazanında kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde iki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

