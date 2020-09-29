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Aktüel Kırıkkale'de esnafa Azerbaycan'a destek için bayrak dağıtıldı
Aktüel

Kırıkkale'de esnafa Azerbaycan'a destek için bayrak dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:09:10 -
Kırıkkale'de esnafa Azerbaycan'a destek için bayrak dağıtıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesince esnaf ve vatandaşlara, Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki görevliler, Zafer Caddesi'nde ziyaret ettikleri esnaf ile vatandaşlara, Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın, dağıttıkları bayrakları iş yerine astığını belirtti.

İşgalci Ermenistan'ı protesto ettiklerini anlatan Saygılı, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ın her daim yanındayız. Biz tek millet iki ayrı devletiz. Tüm dünyanın da işgalci Ermenistan'a karşı tepkilerini göstermelerini istiyoruz. İnşallah yine kazanan Azerbaycanlı kardeşlerimiz olacak ve işgal edilen topraklardan Ermenistan'ı çıkarıp atacaklardır. Şu bilinmelidir ki Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Can Azerbaycan'dır bizim için. Sonuna kadar da onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Bayrak dağıtımına, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


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