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Aktüel

Kırıkkale'de eğlence merkezinde bir araya gelen 25 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-20 03:29:37 -
Kırıkkale'de eğlence merkezinde bir araya gelen 25 kişiye para cezası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de eğlence merkezinde bir araya gelen 25 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 78 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'taki bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri adrese gitti.

Kapıları kilitli görünen eğlence merkezine giren ekipler, içerde 9'u kadın 25 kişinin bulunduğunu belirledi.

Söz konusu kişilere, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 78 bin 750 lira para cezası verildi.

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