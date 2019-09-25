Kırıkkale'de damat tartıştığı kayınpederini silahla yaraladı
Kırıkkale'de damadı tarafından pompalı tüfekle vurulan kayınpeder ağır yaralandı.25 Eylül 2019 Çarşamba 15:08
Abdullah Ü. (59), Tuna Caddesi 214. Sokak'ta evinin önünde damadı Z.E. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.E,pompalı tüfekle kayınpederine ateş etti.
Yaralanan Abdullah Ü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Z.E, polislerce yakalandı.
AbdullahÜ'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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