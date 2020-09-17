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Aktüel Kırıkkale'de çadırda kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza
Aktüel

Kırıkkale'de çadırda kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:32:38 -
Kırıkkale'de çadırda kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 lira ceza

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, araziye kurdukları çadırda kumar oynayan 37 kişiye, Kabahatlar Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 161 bin 875 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kılıçlar köyü ile Hisarköy arasındaki arazide kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Jandarma ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, aydınlatması jeneratörle sağlanan çadırda 37 kişinin tombala makinesi ile kumar oynadığı tespit edildi.

Adli işlem başlatılan şüphelilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer lira, Kabahatler Kanunu'ndan da 1225'er lira olmak üzere toplam 161 bin 875 lira para cezası verildi.

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