Yerel

Kırıkkale'de bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı

DHA
DHA Giriş Tarihi:
Kırıkkale'de bıçaklı ve silahlı kavga: 3 yaralı

Sanayi Mahallesi’nde husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada silah ve bıçaklar kullanıldı. Olayda 3 kişi yaralanırken, çok sayıda silah ve sentetik hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. O.D.(29), Y.K.K.(21) ve Y.Ö.(21) otomobilde oturdukları sırada, iddiaya göre husumetli oldukları M.D.(29), T.C.(21), Y.K.(21), M.D.(17), M.K.(23), H.M.C.(23), U.K.(18) ve A.A.U., iki araçla yanlarına geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada O.D., tüfekten çıkan saçmayla, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp sonucu yaralandı. Şüphelilerden H.M.C., U.K. ve A.A.U. geldikleri araçla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelilerden M.D., T.C., Y.K., M.D. ve M.K. kısa sürede yakalandı. Olay yerindeki aramalarda ise tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca fişeği, tabanca fişeği, 2 av tüfeği kartuşu ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

