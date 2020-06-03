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Aktüel

Kırıkkale'de apartmanın 6. katından düşen Afgan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:01:11 -
Kırıkkale'de apartmanın 6. katından düşen Afgan çocuk öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir apartmanın 6. katından düşen Afganistan uyruklu 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Habibi, Hüseyin Kahya Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki evlerinde kardeşleriyle oynarken 6. kattaki evlerinin camından beton zemine düştü. Çocuğun yere düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi.

Fenalaşan çocuğun annesini komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Habibi'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


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