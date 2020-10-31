Kırıkkale'de akrabasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişinin tabancayla öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.

Gündoğdu Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde dün akrabası Ahmet A'yı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gündoğdu Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen B.A. ile Ahmet A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, G.A, O.A. ve Z.A'nın da katıldığı tartışma tabanca, balta, keser ve döner bıçağının da kullanıldığı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada tabancayla vurulan Ahmet A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, G.A, O.A. ve Z.A. yaralanmıştı. Şüpheli B.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.







