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Aktüel

Kırıkkale'de 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:57:45 -
Kırıkkale'de 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, artan vakalar üzerine 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

Açıklamada, "Değerli büyüklerimizin, dışarıda oldukları dönemde mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmelerini, nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda bulunmamalarını rica ederiz.'' ifadesi kullanıldı.

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