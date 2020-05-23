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Aktüel

Kırıkkale'de 2 doktorun darbedilmesine sendikadan kınama

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:07:10 -
Kırıkkale'de 2 doktorun darbedilmesine sendikadan kınama

KIRIKKALE (AA) - Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Recep Akdoğan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 araştırma görevlisinin hasta yakını tarafından darbedilmesini kınadı.

Akdoğan, yazılı açıklamasında, sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesinin elzem olduğunu belirtti.

Şiddet uygulayanlara toplumun da gereken tepkiyi göstermesi gerektiğini aktaran Akdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet, topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Tüm dünyanın konoravirüs pandemisi ile büyük bir sınavdan geçtiği noktada, ülkece diğer tüm ülkelerden çok ama çok daha iyi durumdaysak bu, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarından, insanüstü gayretlerinden kendi ailesinin görememe pahasına mesleklerine aşkla bağlı olmalarından kaynaklıdır."


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