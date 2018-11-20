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Kırıkkale'de 16 yaşındaki çocuk televizyon kumandası için abisini öldürdü

16 yaşındaki B.K., televizyon kumandası yüzünden kavga ettiği 18 yaşındaki abisini İ.B.K.'yı bıçaklayarak öldürdü.

20 Kasım 2018 Salı 15:30
Kırıkkale'de 16 yaşındaki çocuk televizyon kumandası için abisini öldürdü

KIRIKKALE'de ki korkunç olay bugün Yaylaçık Mahallesi 331 Sokak’ta meydana geldi. Televizyon izleyen ve farklı kanallara bakmak isteyen İ.B.K. ile kardeşi B.K., kumanda yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla ağabeyi İ.B.K.’yi yaraladı.

Aile bireylerinin çağırdığı ambulansla Kırıkkale İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan İ.B.K., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. B.K., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:30
  1. Kırıkkale
  2. kumanda
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