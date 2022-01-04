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Kadın - Aile Kırıkkale süt şekeri tarifi
Kadın - Aile

Kırıkkale süt şekeri tarifi

Kırıkkale Meşhur Sütlü Tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:24:00 - 2022-01-04 20:21:45
Kırıkkale süt şekeri tarifi

Kırıkkale sütlüsü nasıl yapılır? 

Malzemeler:

* 1 litre süt 

* 1 paket şekerli vanilin

* 1 yemek kaşığı nişasta 

* 1/2 su bardağı pirinç

* Toz şeker (damak tadınıza uygun miktarda)

* 2 su bardağı su

Hazırlanışı: Öncelikle 1/2 su bardağı pirinci ayıklayıp yıkayın ve 2  su bardağı  suda pişirin.  Suyunu tama yakın çeksin (tencerenizin dibini tutmamasına dikkat edin). Sütü ilave edin kaynatın. Kaynayınca  altını kısın ve kaynama şekli göz göz minik baloncuklar şekline dönmeye başlayıncaya kadar kaynatın. 1 yemek kaşığı nişastayı çok az su ile açın ve sütlacın süt kısmından 1-2 kaşık ilave edip ılıtarak karıştırıp tencereye ilave edin. Şekeri ağız tadınıza göre atın, şekerli vanilini katın karıştırın. 1-2 dakika kadar daha pişirip ocağı söndürün. Kaselere aktarın ve sütlaç ılık iken sonra üzerine tarçın serpin ve servis edin. afiyet olsun.

 

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