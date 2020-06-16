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Aktüel

Kırıkhan’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 135 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:44:01 -
Kırıkhan’da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 135 gram metamfetamin ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Dervişpaşa Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç sürücüsü kısa kovalamaca sonucunda İskenderun Caddesi üzerinde terk edilmiş şekilde bulundu.


Araç içerisinde, 1 adet ruhsatsız 6.35 mm çapında tabanca ve daralı ağırlığı yaklaşık 135 gram metamfetamin ele geçirildi.


Şüpheli şahsa ait evin çatı katında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu silaha ait 6 adet dolu kartuş bulundu.


Gözaltına alınan şahsın yapılan kimlik tespitinde tehdit-mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs olaylarının firari şüphelisi F.D. olduğu tespit edildi.

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