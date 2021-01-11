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Dünya Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!
Dünya

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!

Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 06:54:00 - 2021-01-11 06:56:04
Kırgızistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Caparov'dan flaş Türkiye mesajı!

Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sadır Caparov, başkent Bişkek'te gerçekleştirdiği basın toplantısında seçmenlerine teşekkür etti.

Son 30 yılda yolsuzluğun her alana kök saldığını dile getiren Caparov, yolsuzlukla mücadelede herkesin elini taşının altına koyarak devlete destek olması gerektiğini vurguladı.

"Siyasi baskılardan uzak duracağız"

Seçmenin kendisini yolsuzlukla mücadele etmesi için göreve getirdiğini kaydeden Caparov, "Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız. Siyasi baskılardan uzak duracağız. Hukukun üstünlüğünü ihlal edenlere göz yummayacağız." dedi.

"Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım"

Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını aktararak, "Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım." diye konuştu.

Seçim yarışına giren cumhurbaşkanı adaylarına ve kendisi aleyhine karalama kampanyası yürütenlere karşı kin ve nefret duygusu içinde olmadığını söyleyen Caparov, amacının ülkesinin kalkındırmak, birlik ve beraberlik sağlamak olduğunun altını çizdi.

"Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılacağız"

Caparov, Türkiye ile ilişkilerdeki beklentileriyle ilgili bir soruya, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz." yanıt verdi.

Oyların yüzde 79,18'ini aldı

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan Sadır Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıklamıştı.

Caparov, ülkede 4 Ekim 2020'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından düzenlenen protestolar üzerine başbakanlık görevine getirilmişti.

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