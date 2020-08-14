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Ekonomi

Kırgızistan'ın uluslararası rezervi arttı

Ülkenin uluslararası rezervinin 2 milyar 769 milyon dolara ulaştığı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:49:37 -
Kırgızistan'ın uluslararası rezervi arttı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın uluslararası rezervlerinin 2 milyar 769 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdıgulov ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını bağlamında ülkenin makro ekonomik gelişmelerinin yanı sıra bankacılık ve ödeme sistemlerinin istikrar ve güvenliğine yönelik tedbir ve önlemler görüşüldü.

Ülkenin uluslararası rezervinin tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını bildiren Abdıgulov, "Uluslararası rezervimiz 2 milyar 769 milyon dolara ulaştı. Rezervlerin büyümesi, öncelikle ulusal para birimi ile iç piyasada altın satın almak için izlenen politika ile ilişkilidir." ifadesini kullandı.

Bu yılın ocak ayında uluslararası rezervlerin miktarı 2 milyar 424 milyon düzeyindeydi.

Öte yandan, pandemi döneminde ülkenin mali sektörünü desteklemek için yapılan çalışmaları hakkında bilgi veren Abdıgulov, Merkez Bankası'nın geçen yılki karı olan 2 milyar 500 milyon somu (32 milyon 467 bin 532 dolar) ulusal bütçeye destek vermek için temmuz ayında aktardıklarını kaydetti.

Abdıgulov, koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşların kredi ödemelerini ötelemek, iş gücü piyasasını ayakta tutmak ve firmalar için ticari bankalara yaklaşık 78 milyon dolar tutarında destekte bulunduklarını aktardı.

Merkez Bankası Başkanı Abdıgulov, banka borçlularına, finans ve kredi kuruluşlarına yardım sağlanması konusunda 30 Temmuz itibarıyla 77 milyar som (1 milyar dolar) tutarındaki 201 bin 277 krediyi yeniden yapılandırdığını da sözlerine ekledi.


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