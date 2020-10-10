Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev ülkesindeki gelişmeleri değerlendirdi:

ANKARA (AA) - MURAT ÖZGÜR GÜVENDİK - Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, ülkesinde seçimlerin ardından yaşanan olayların Türkiye ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ömüraliyev, Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçiminin Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından geçersiz sayılmasının ardından yeni seçim tarihinin 6 Kasım'a kadar ilan edileceğini belirtti.

Ömüraliyev, ''Kırgız Cumhuriyeti mevzuatına göre, seçimlerin geçersiz sayılması halinde, yeni seçimler Kırgız Cumhuriyeti Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından bir ay içinde belirlenir, yani 6 Kasım 2020 tarihine kadar.'' dedi.

Ömüraliyev şu anda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te durumun istikrarlı olduğunu, gösterilerin barışçıl şekilde yapıldığını vurguladı.

- ''Mevcut olaylar Türkiye ile olan ilişkilerimizi etkilemeyecek''

Ülkesinin Türkiye ile ilişkileriyle ilgili Ömüraliyev, şu ifadeleri kullandı:

''Mevcut olaylar Kırgızistan'ın, Türkiye dahil diğer ülkelerle ilişkilerini etkilemeyecektir. Son yılların deneyimi göstermiştir ki ülkedeki iç siyasi duruma rağmen, dış politika söylemi değişmeden kalır. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi şeklinde ifade edilen Kırgızistan ile Türkiye arasındaki iş birliği stratejik bir statüye sahiptir. Üstelik biz iki kardeş ülkeyiz ve iki bin yıllık ortak tarihe dayanan köklerimiz mevcuttur. Hep gururla söylediğimiz gibi dilimiz, dinimiz, tarihimiz ve kültürümüz aynıdır.''

Ömüraliyev, şu anda Kırgızistan'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun daha iyi olduğunu belirterek, ''Salgın sürecinin başlangıcından bu yana toplam 48 bin 617 vaka tespit edilirken, 44 bin 097 hasta iyileşti ve ölü sayısı 1077 kişiyi buldu.'' dedi.

Kırgızistan'ın Kovid-19'la mücadelesini Türkiye'nin yakın iş birliği ve desteği ile yürüttüğünü sözlerine ekledi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep etmek amacıyla Ala-Too Meydanı'nda dün taraftarlarını toplayan Atambayev, iki grup arasında çıkan kavganın ardından bölgeden ayrılmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, kitlesel gösteriler düzenlemek suçlamasıyla Almazbek Atambayev ve bazı taraftarlarının bugün başkent Bişkek yakınlarındaki bir köyde gözaltına alındığını duyurmuştu.







