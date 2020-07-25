Kırgızistan'dan flaş koronavirüs kararı! 30 Temmuz, Ulusal Yas Günü ilan edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkede 30 Temmuz Perşembe gününün yeni tip korona virüs (Covid-19) kurbanları için ulusal yas günü ilan edildiğini açıkladı.

"Allah Kırgızistanımızı korusun"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yaptığı açıklamada, 30 Temmuz’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas günü olarak ilan edildiğini duyurdu. Ceenbekov, ülkede 31 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın kutlanacağını 30 Temmuz’da ise Kırgızistan’da Ulusal Yas Günü ilan edileceğini vurguladı. Devlet Başkanı, bununla ilgili kararnamenin de imzalanacağını sözlerine ekledi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine ve akrabalarına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı, ailesinden birini kaybeden tüm vatandaşlara sabır dileyerek, "Allah Kırgızistanımızı korusun" dedi.

Covid-19 vaka sayısının 31 bin 124’e çıktığı Kırgızistan’da ölüm sayısı 38 artarak bin 249’a yükselirken, bu hastalıktan iyileşenlerin sayısı 19 bin 203’e ulaştı.