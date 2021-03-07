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Dünya Kırgızistan'daki yangın 17 saatte anca söndürüldü
Dünya

Kırgızistan'daki yangın 17 saatte anca söndürüldü

Kırgızistan'da bir pazar yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 17 saat sonra ancak söndürülebildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:29:00 -
Kırgızistan'daki yangın 17 saatte anca söndürüldü

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin başkenti Bişkek'teki Kojevennaya sokağında bulunan Altın Too pazarında yangın çıktığı bildirildi. Yangının Yunus-Mehmed kumaş dükkanında yerel saatle 20.33 sularında meydana geldiği kaydedilen açıklamada, 450 metrekare alanın ve kumaşların yandığı ifade edildi. Ayrıca yangına 4 itfaiye ekibi ve Bişkek şehir kurtarma hizmetinden 5 kişinin müdahale ettiği belirtildi. Dün çıkan yangının bugün yerel saatle 13.23 civarında söndürüldüğü aktarılan açıklamada ayrıca, yangının nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Bakanlık yangınla ilgili dün yaptığı açıklamada, yangının Dordoy Pazarı'ndaki konteynerlerin birinde çıktığını belirtmişti. Ancak, Bakanlık tarafından yapılan güncellenmiş bilgilere göre yangının Dordoy Pazarı'nda değil Altın Too Pazarı'nda meydana geldiği açıklandı.

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