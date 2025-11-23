  • İSTANBUL
Kırgızistan’da Seçim Öncesi Sarsıcı İddia! Sokak Planı Bozuldu!

Kırgızistan’da 30 Kasım’da yapılacak milletvekili seçimleri öncesi tansiyon yükseldi. Ülkede seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa dökmeyi planladıkları ileri sürülen 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Güvenlik birimleri, seçim güvenliğini hedef alan bu girişimin erken aşamada engellendiğini vurguladı.

Kırgızistan'da 30 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından halkı sokağa dökmeyi planladıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçim sonrası kitlesel huzursuzluk çıkarmayı amaçlayan "yıkıcı grubun" faaliyetlerinin engellendiği bildirildi.

Açıklamada, 1998 doğumlu S.T. hakkında kitlesel ayaklanma yoluyla iktidar değişikliği çağrısı yaptığı gerekçesiyle "ayaklanma" suçlamasıyla dava açıldığı ve bu kapsamda operasyon düzenlendiği belirtildi.

Eş zamanlı baskınlarda "şiddet, kundaklama ve kitlesel ayaklanmaya hazırlık" suçlamasıyla 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda silah, mühimmat, el bombası, haberleşme cihazları, 150 bin dolar nakit, eylem planları ve bunların finansmanına ilişkin belgeler ile uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği ifade edildi.

 

Açıklamada, gözaltına alınanların eski siyasetçiler, eski milletvekilleri, eski kamu görevlileri ve güvenlik güçleri mensuplarından oluştuğu ve paylaşılan isimlerin arasında 1963 doğumlu A.U, 1998 doğumlu S.T, 1979 doğumlu A.Ş, 1983 doğumlu E.E, 1984 doğumlu M.D, 1986 doğumlu Ş.T, 1993 doğumlu A.K, 1993 doğumlu A.E, 1993 doğumlu K.N. ile 1970 doğumlu K.K'nin yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı fotoğraflarda ülkede 2011-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten ve halihazırda Avrupa'da bulunan Almazbek Atambayev’in oğlunun, korumasının ve yakın bazı isimlerin yer alması dikkati çekti.

Kırgızistan'daki 90 sandalyeli parlamento için bir hafta sonra milletvekili seçimleri yapılacak.

