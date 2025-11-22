196 Ülkenin Liderleri İklim İçin Türkiye'de Masaya Oturacak

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Brezilya'nın Belem kentinde sona ererken, Türkiye tarihi bir diplomatik zafere imza attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, COP31'in önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılması kararını kesinleştirdi.

TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİ KABUL EDİLDİ

Uzun süren müzakereler sonucunda, COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’de yapılması ve COP31 Başkanlığını Türkiye’nin üstlenmesi konusunda tüm taraflar uzlaşmaya vardı.

Müzakere başkanlığını ise Avustralya yürütecek. Uzlaşma metni, Türkiye'nin de dahil olduğu "Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubunda kabul edildi.

Türkiye, "Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi" hedefiyle ev sahipliğini kazandı.

İSTANBUL VE ANTALYA HEDEFLERİ

Daha önce Bakan Kurum’un demeçlerinde belirttiği gibi, Türkiye’nin COP31’i Antalya’da düzenlemeyi hedeflediği biliniyor.

Antalya'nın ulaşım ve konaklama açısından G20 Zirvesi gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma tecrübesi olduğu vurgulandı.

Ancak, Liderler Zirvesi’nin ise İstanbul’da yapılması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI ETKİLİ OLDU

Türkiye'nin 2022'de başlayan adaylık yolculuğunda, rakip olarak Avustralya ile kıran kırana müzakereler yürütüldü.

Bakan Kurum, müzakerelerde Türk-Anzak dostluğuna atıfta bulunarak, iklim kriziyle ortak mücadele vurgusu yaptı.

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, İklim Kanunu, Sıfır Atık Hareketi ve yenilenebilir enerji alanındaki kararlı adımlarının, çok taraflı iklim diplomasisinde liderlik etme yeteneğini gösterdiği belirtildi.

BAKAN KURUM: EN ANLAMLI MARATONU BAŞLATIYORUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu tarihi başarıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kurum, "Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret, günler süren diplomatik müzakere ve nihayetinde COP31 başkanı ve ev sahibi Türkiye! Bu tarihi sorumlulukla bugünden itibaren ortak evimiz dünyamız için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.