“Bunu içen hastalanırsa masrafları benden”

Turşuların tamamının kendi imalatları olduğunu belirten Hüseyin Nurlu ürün seçiminden salamura aşamasına, tuz ve sirke ayarına kadar her adımın kendi kontrolünden geçtiğini; satış kısmını ise gıda mühendisi olan eşinin yürüttüğünü söyledi. Nurlu, "Ankara çubuk dediğimiz kornişon, lahana, acı biber çeşitleri, acur, kelekten tutun da daha birçok çeşidimiz var. Turşunun gitmeyeni yok. Ama en çok salatalık ile Ankara Çubuk, karışık, lahana ve acı biber çeşitleri en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyorlar. Turşu gribin ve nezlenin baş düşmanıdır. Ama her turşu özellikle fabrikasyon turşular değil. Bizim yaptığımız turşu evde yapılandan daha hijyenik ve daha kaliteli" diye konuştu.