"Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
“Bunu içen hastalanırsa masrafları benden”

Aydın'ın tanınmış turşucusu Hüseyin Nurlu, "Günde 1 bardak turşu suyunu aksatmadan içip grip olan olursa masrafları benden" dedi.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Kış aylarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar bağışıklığı destekleyen gıdalara yönelirken, turşu ve turşu suyunun tüketimi de belirgin şekilde arttı.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Grip ve nezleye karşı doğal bir koruma sunduğu bilinen, özel fermente yöntemlerle hazırlanan turşu çeşitleri hem lezzeti hem de sağlığa olan katkıları ile tercih edilen ürünler sırasında ilk sıralarda yer alıyor.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde iş yeri bulunan ve yarım asırdır turşuculuk yapan Hüseyin Nurlu vatandaşların her zaman turşu tükettiğini ama kış döneminde bu tüketimin doğal olarak biraz daha arttığını kaydetti.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Kendi özel formülleriyle fermente ettikleri limon ve el yapımı sirkeyle hazırladıkları turşu suyunun da gerçek bir şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Nurlu, "Bu suyu istediğiniz kadar için, ne tansiyon oynatır ne mideye zarar verir. Günde aksatmadan bir bardak içen biri grip olursa masraflarını ben karşılayacağım" dedi.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Turşuların tamamının kendi imalatları olduğunu belirten Hüseyin Nurlu ürün seçiminden salamura aşamasına, tuz ve sirke ayarına kadar her adımın kendi kontrolünden geçtiğini; satış kısmını ise gıda mühendisi olan eşinin yürüttüğünü söyledi. Nurlu, "Ankara çubuk dediğimiz kornişon, lahana, acı biber çeşitleri, acur, kelekten tutun da daha birçok çeşidimiz var. Turşunun gitmeyeni yok. Ama en çok salatalık ile Ankara Çubuk, karışık, lahana ve acı biber çeşitleri en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyorlar. Turşu gribin ve nezlenin baş düşmanıdır. Ama her turşu özellikle fabrikasyon turşular değil. Bizim yaptığımız turşu evde yapılandan daha hijyenik ve daha kaliteli" diye konuştu.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Turşuları kurarken el yapımı sirke kullandıklarını kaydeden Nurlu, "Turşularımızın tamamı kendi imalatımız ve kendimiz satıyoruz. Depoda kendim işin başındayım turşuluk ürünlerin alımından kurulumuna kadar benim elimden geçiyor. Burada da gıda mühendisi olan eşim var. Ben yapıyorum, eşim satıyor. Biz limonu fermente ederek turşu yapıyoruz. Kendi ürettiğimiz sirken turşularımızı kuruyoruz. Geliştirdiğimiz formüllerle turşularımızı hazırlıyoruz. Müşterilerimize önce susuz olarak istedikleri ürünleri tartıyoruz sonrasında limonu fermente edip sirke ile ikisini karıştırarak hazırladığımız suyu ekleyerek veriyoruz. Bu su da gribe birebir gelen doğal şifa kaynağı. Ne tansiyonunu oynatır ne de midenize zarar verir" ifadelerini kullandı.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Günlük yaşamında da sofrasından turşunun eksik olmadığını ifade eden yarım asırlık turşucu Nurlu, "Evdeki buzdolabımızda 2-3 kilo turşu her zaman vardır. Her yemekte de yeriz mutlaka. Kendim yaptığım için ne yaptığımı biliyorum. Ben ne yiyorsam vatandaş da aynısını yesin isterim" dedi. Turşu çeşitlerinin 180 ile 240 lira arasında değiştiğini kaydeden Nurlu, "Fiyatlar 180 ile 240 lira arasında. Salatalık gurubu 220 civarlarında, türlümüz 180 TL. Büyük işletmeler genelde atık malzemelerden türlü yaparlar ama bizde öyle değil. Atılacağı atar, satılacağı satarız" diye konuşarak turşu yapımının püf noktasının tazelik, doğru salamura ve doğru sirke-tuz dengesinden geçtiğini ifade etti.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Son olarak günde iki bardak turşu suyu tükettiğini ve ne diyabet ne kolesterol sorunu yaşamadığını dile getiren Nurlu, sağlığını bu düzenli tüketime borçlu olduğunu söyleyerek vatandaşları da turşu ve turşu suyu tüketimine davet etti.

Foto - "Bunu içen hastalanırsa masrafları benden"

Yılın her mevsiminde turşu tükettiklerini belirten vatandaşlardan Mustafa Ulurak ise, "Her zaman tuşu alır tüketiriz ama bu durum kış döneminde biraz daha artıyor. Genellikle salatalık, bamya, taze fasulye, karnabahar, lahana gibi ürünleri tercih ediyoruz. Aslında turşuların hepsi ayrım yapılmaksızın çok güzel ve lezzetli. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için her zaman tüketilmesi gereken bir besin. Nezle ile gribe de birebir. Onun için hiç bir turşudan vazgeçmiyoruz" dedi.

