Yurtta akşam yemeği sonrası 70 öğrenci hastanelik oldu
Adıyaman’ın Besni ilçesindeki KYK yurtlarında kalan 70 öğrenci, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarında akşam yemeğinin ardından toplu rahatsızlık yaşandı. Yemekten sonra kötüleşen yaklaşık 70 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye taşıdı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler daha sonra servise alınarak tedavi altına alındı. Yetkililer, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
Olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Polis ekipleri, toplu zehirlenmeye ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Yemekte tüketilen ürünlere ilişkin numunelerin incelenmesi bekleniyor.