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Dünya Kırgızistan’da santralde patlama! Bazı yerlerde maalesef büyük hasar: enkazdan bir köpek kurtarıldı
Dünya

Kırgızistan’da santralde patlama! Bazı yerlerde maalesef büyük hasar: enkazdan bir köpek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 19:50:00 - 2024-02-04 21:31:30
Kırgızistan’da santralde patlama! Bazı yerlerde maalesef büyük hasar: enkazdan bir köpek kurtarıldı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki merkezi ısı ve enerji santralinde meydana gelen patlamanın 3’üncü gününde enkazdan bir köpek yaralı olarak kurtarıldı. Kırgızistan’da santraldeki patlamanın 3’üncü günü: Enkazdan bir köpek kurtarıldı

Bişkek merkezi ısı ve enerji santralinde cuma günü meydana gelen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü santralde patlamanın 3’üncü gününde bir köpeğin yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan köpek tedavi için hayvan kliniğine götürülürken, köpeğin tedavisini sokak hayvanlarıyla ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu üstlendi.

Köpeğin yüzünde, göz kapaklarında, kulaklarında ve patilerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

Bişkek merkezi ısı ve enerji santralinde cuma günü nedeni bilinmeyen bir patlama meydana gelmiş, 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağır yaralanan 2 kişi, tedavileri için Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Türkiye’ye gönderilmişti.

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Yorumlar

murat

enkazda yüz binler mi yoksa 3 kişi mi kurtarıldı

Leyl....

Vah vah diyelim! O da Rabbin bir yarattigi.. Ama hayvanlar hicbir zaman insan vasfi yuklemeyelim.. Insan daha oncelikli gelir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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