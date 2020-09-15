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Aktüel Kırgızistan'da Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ithal ürünler KDV'den muaf tutuldu
Aktüel

Kırgızistan'da Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ithal ürünler KDV'den muaf tutuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:33:28 -
Kırgızistan'da Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ithal ürünler KDV'den muaf tutuldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan tıbbı ürün ve ekipmanları Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tuttu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Kubatbek Boronov'un imzaladığı kararının 1 Ağustos'tan yıl sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

İthal edilecek ürünlere yüzde sıfır KDV oranından yararlanmak isteyenlerden ürünlerin kullanım amacı, miktarı, maliyeti, mal sahibi veya şirketi hakkındaki bilgi formu ile Sağlık Bakanlığından izin almaları gerektiği ifade edildi.

Ülkede salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana toplam 45 bin kişiye virüs bulaşmış, 1063 kişi yaşamını yitirmişti.


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