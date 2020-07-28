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Dünya

Kırgızistan'da koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmayacak

Kırgızistan'da her yıl vatandaşların akın ettiği Başbakanlık Binası önünde kılınan Kurban Bayramı namazı bu yıl ölümcül koronavirüs pandemisini önlemek amacıyla askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:53:00 - 2020-07-28 12:53:35
Kırgızistan'da koronavirüs nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmayacak

Kırgızistan'da her yıl vatandaşların akın ettiği Başbakanlık Binası önünde kılınan Kurban Bayramı namazı bu yıl yeni tip korona virüs salgınının (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla askıya alındı.

Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi, ülkede hükumetin Covid-19 ile mücadele çalışmalarını destekleyerek, Kurban Bayramı namazının bu yıl kılınmayacağını duyurdu.

Ayrıca, Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başmüftülük, halkı bu günü birbirini ziyaret etmekten kaçınmayı tavsiye etti.

Koronavirüs nedeniyle askıya alındı

Kırgızistan'da her yıl vatandaşların akın ettiği Başbakanlık Binası önünde kılınan Kurban Bayramı namazı bu yıl yeni tip korona virüs salgınının (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla askıya alındı.

Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi, ülkede hükumetin Covid-19 ile mücadele çalışmalarını destekleyerek, Kurban Bayramı namazının bu yıl kılınmayacağını duyurdu.

Ayrıca, Müslüman aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başmüftülük, halkı bu günü birbirini ziyaret etmekten kaçınmayı tavsiye etti.

Covid-19'un ilk olarak 18 Mart'da tespit edildiği Kırgızistan'da vaka sayısı 4 ayda 33 bin 844'e, can kaybı sayısı ise bin 329'a yükseldi. Bölgeler arası araçların ve kitlesel etkinliklerin yasaklandığı ülkede 22 bin 296 kişi de korona tedavisinin ardından iyileşerek sağlığına kavuştu.

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