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Aktüel Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu
Aktüel

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:47:45 -
Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan 63 kişiden 18'ninin adaylığı kabul edildi.

Merkez Seçim Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kırgızca bilen, yaklaşık 12 bin dolar (1 milyon som) yatıran, en az 30 bin destek imzası toplayan, başvuru dilekçesiyle bilgi formunu doğru ve zamanında sunan 18 adayın kaydının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, gerekli şartları sağlayan aralarında eski Başbakan Sadır Caparov ve eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov'un da bulunduğu adaylar şöyle sıralandı:

"Arstanbek Abdıldayev, Kanatbek İsayev, Raşid Tagayev, Jenişbek Bayguttiyev, Klara Sooronkulova, Aymen Kasenov, Mıktıbek Arstanbek, Baktıbek Kalmamatov, İmamidin Taşov, Kursan Asanov, Kanıbek İmanaliyev, Ravşan Jeenbekov, Eldar Abakirov, Ulukbek Koçkorov, Babırjan Tolbayev, Abdil Segizbayev"

Merkez Seçim Komisyonu, ülkede cumhurbaşkanı erken seçiminin 10 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimin yapılacağı tarihte aynı zamanda ülkenin yönetim şeklini belirlemek için referandum da yapılacak.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal ve talan edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protesto gösterileri sonucunda, parlamento seçim sonuçları iptal edilmiş, ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etmişti.

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