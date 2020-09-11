Kırgızistan'da, "Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" adlı kitap tanıtıldı

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ön sözünü yazdığı iki ciltlik, "Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" adlı kitabın tanıtımı Kırgızistan'da yapıldı.

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u bütün yönleriyle ele alan 23 farklı ülkeden 98 yazarın makalesi ve röportajların yer aldığı "Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" kitabının tanıtımı ve dağıtımı, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler'in yanı sıra Kırgızistan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Cumatayev, Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev ve kitapta makaleleri bulunan bilim insanları ve basın mensupları katıldı.

- Bilim dünyasına önemli bir eser kazandırıldı

Kitabın tanıtımını, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Şimşekler yaptı.



Şimşekler, Türk ve dünya edebiyatının ileri gelen yazarlarından derlenen yazılarla zengin bir içeriğe sahip "Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" adlı kitabın, bilim dünyasına kazandırılmasından dolayı onur duyduklarını belirtti.

Şimşekler, "Türkiye'de iki yıllık çalışmanın ardından basılan iki ciltlik kitaba, himaye ve desteklerini esirgemeyen başta Türk ve Kırgız devlet erkanı olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Bakan Yardımcılarımız Nadir Alpaslan ve Dr. Serdar Çam’a, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’a, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Prof.Dr. Murat Cumatayev’e, Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Abdıldacan Akmataliyev’e ve eserin hayata geçmesinde emeği geçen Genel Yayın Yönetmeni Ömer Erdoğan’a teşekkür ederim.” dedi.

Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Akmataliyev, "Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" kitabında enstitüsünden 50 adet makalenin yer aldığını belirterek, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Cengiz Aytmatov, Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmişti. Eserleri 157 dile çevrilen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.



