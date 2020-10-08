Kırgızistan'da başbakanlık koltuğuna oturan Caparov'a tahsis edilen korumalar ve araç geri alındı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonucunu kabul etmeyen taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve "geçici başbakan" ilan edilen eski milletvekili Sadır Caparov'a ayrılan korumalar ve araç geri alındı.

Başbakanlık binası önünde akşam saatlerinde taraftarlarına seslenen Caparov, korumasının ve aracının geri alındığını belirterek, gelişmelerden "güvenlik güçleri koordinatörlüğü"nü üstlenen Ömürbek Suvanaliyev'i sorumlu tuttu.

Caparov, güvenlik birimlerinin koordinasyonu görevinin yasalara aykırı olduğunu ileri sürerek, Suvanaliyev'in arkasındaki ismin yarın Bişkek'te miting düzenleyeceği açıklanan (cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı) Almazbek Atambayev olduğunu iddia etti.

Taraftarları Caparov'a destek tezahüratında bulundu.

Suvanaliyev, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerin yetkililerini bir araya getirerek ülkede düzeni ve güvenliği sağlamak için ortaya çıktığını açıklamıştı.

- Cezaevinden "geçici başbakanlığa" giden yol

Ülkede 4 Ekim'de yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin taraftarları, düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı binasını ve parlamentoyu işgal etmişti.

Göstericilerin bir bölümü, Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Aynı gün Bişkek Dostluk Oteli'nde bazı milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantıda geçici başbakanlık görevine Caparov'un getirildiği bildirilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in iktidarı döneminde 11 yıl 6 ay hapse çaptırılan ve suçunu kabul etmediği için Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un iktidarında çıkarılan af yasasından yararlanmayan eski milletvekili Caparov, 4 Ekim'deki parlamento seçimlerinde seçim barajına az farkla takılan "Mekençil" adlı siyasi partinin aday listesinin ikinci sırasında yer almıştı.

Memleketi Issık Göl bölgesinden iki dönem milletvekili seçilen Caparov, ülkenin kuzeyindeki Issık Göl bölgesinde Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasını savunmasıyla tanınıyor.

Kırgızistan'da Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifasının ardından Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.