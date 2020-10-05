Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin temsilcilerinden seçim sonucu protestosu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da dün yapılan milletvekili genel seçimlerinde barajı geçemeyen partilerin üye, lider ve seçmenleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda toplanıyor.

Merkez Seçim Komisyonu binası önündeki park alanında bir araya gelen "Ata Meken", "Zamandaş", "Respublika" ve "Bir Bol" partilerinin üye ve seçmenleri, liderlerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan Ala-Too Meydanı'na geçti.

Meydanda birkaç saat önce toplanan söz konusu partilerin temsilcilerinin, barajı geçemediği ifade edilen diğer partiler "Reforma, "Meken Intımağı" ve "Çon Kazat"ın üyeleriyle birlikte geniş katılımlı gösteri düzenlenmeleri bekleniyor.

Binden fazla katılımcıdan oluşan gruptakiler ellerindeki Kırgız bayrağı ve parti bayraklarıyla slogan atıyor. Gruptakiler, milletvekili seçimlerin adaletli geçmediğini ve oyların satın alındığını iddia ediyor.

Öte yandan, Merkez Seçim Komisyonu tarafından oy sayım işlemi devam ederken meclise giren partilerde değişiklik olabileceği düşünülüyor.



Dünkü seçim sonuçlara göre, 4 siyasi parti yüzde 7'lik barajı aşarak 120 sandalyeli meclise girmeye hak kazanmıştı.

Gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekili seçim yarışına giren 16 siyasi partinden "Birimdik" (Birlik), "Mekenim Kırgızistan" (Vatanım Kırgızistan), "Kırgızistan" ve "Bütün Kırgızistan" meclise girmeyi başarmıştı.