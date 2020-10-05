  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin temsilcilerinden seçim sonucu protestosu
Aktüel

Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin temsilcilerinden seçim sonucu protestosu

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:51:57 -
Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin temsilcilerinden seçim sonucu protestosu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da dün yapılan milletvekili genel seçimlerinde barajı geçemeyen partilerin üye, lider ve seçmenleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda toplanıyor.

Merkez Seçim Komisyonu binası önündeki park alanında bir araya gelen "Ata Meken", "Zamandaş", "Respublika" ve "Bir Bol" partilerinin üye ve seçmenleri, liderlerinin konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan Ala-Too Meydanı'na geçti.

Meydanda birkaç saat önce toplanan söz konusu partilerin temsilcilerinin, barajı geçemediği ifade edilen diğer partiler "Reforma, "Meken Intımağı" ve "Çon Kazat"ın üyeleriyle birlikte geniş katılımlı gösteri düzenlenmeleri bekleniyor.

Binden fazla katılımcıdan oluşan gruptakiler ellerindeki Kırgız bayrağı ve parti bayraklarıyla slogan atıyor. Gruptakiler, milletvekili seçimlerin adaletli geçmediğini ve oyların satın alındığını iddia ediyor.

Öte yandan, Merkez Seçim Komisyonu tarafından oy sayım işlemi devam ederken meclise giren partilerde değişiklik olabileceği düşünülüyor.

Dünkü seçim sonuçlara göre, 4 siyasi parti yüzde 7'lik barajı aşarak 120 sandalyeli meclise girmeye hak kazanmıştı.

Gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekili seçim yarışına giren 16 siyasi partinden "Birimdik" (Birlik), "Mekenim Kırgızistan" (Vatanım Kırgızistan), "Kırgızistan" ve "Bütün Kırgızistan" meclise girmeyi başarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateş..
Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Yunanistan'ın navtex provokasyonunun ardından Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan koordinasyon toplantı..
Koç’a FETÖ kıyağı
Siyaset

Koç’a FETÖ kıyağı

Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine Koç şirketi lehine karar verilen davada FETÖ izi çıktı. 2015 yılında Koç Holding’e bağlı Gebze Ar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay