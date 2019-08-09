Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü

FETÖ yuvası Kırgızistan’da cerahat patladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarılarına rağmen örgütün faaliyetlerine göz yumulan, Fetullahçıların ülke yönetimine kadar sızdığı Kırgızistan’da Türkiye’deki 17-25 Aralık yargı darbesi sürecinin bir benzeri yaşandı.

Fetullahçı teröristlerin Kırgızistan’da darbe yapacak kadar güçlü olduğuna ilişkin iddiaları “absürt” olarak yorumlayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarılarını ciddiye almayan Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, hakkında yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

İfade vermeyi reddetti

Kırgızistan Meclis Araştırma Komisyonu, Atambayev hakkında Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binası modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev’in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılma konularında suçlamalar yöneltmişti.

Başsavcılık da yolsuzluk iddiasıyla Atambayev hakkında soruşturma başlatılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla meclise başvurmuştu. Kırgızistan meclisi de 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanı olarak görev yapan Atambayev’in dokunulmazlığını kaldırmıştı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve ifade vermeye gitmeyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından ifadeye çağrılmasını yasadışı olarak nitelemişti.

Atambayev, evine gönderilen çağrı mektubuyla ilgili, “Bu belgelere dokunmayacağım. Hükümet önce hukuka uymaya başlamalı. Ben bu sirkte oynamayacağım” diyerek polis sorgusuna gitmeyeceğini belirtmişti. Bunun üzerine polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev’in, başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine önceki gece baskın yapıldı. Atambayev’in tutuklanması için düzenlenen operasyon esnasında, halk ile polis karşı karşıya kaldı. Çatışmada, bir polis hayatını kaybederken, bir emniyet müdürü komaya girdi. Olaylarda 25’i emniyet görevlisi 45 kişi de yaralandı. Atambayev’i tutuklamak için evine giren emniyet görevlilerinden 6’sını eski lider ve destekçileri rehin aldı. Kırgız polisi sabaha karşı operasyonu sonlandırdı.

İkinci operasyonda gözaltına alındı

Atambayev, polise halka kurşun sıkmama çağrısı yapıp sadece kendisinin silahı olduğunu belirtti. Dün öğlen saatlerinde 6 polisi serbest bırakan Atambayev’e Kırgız yönetimi, ikinci kez baskın yaptı. Eski liderin evinin bulunduğu araziye ses ve gaz bombaları ile giren polis, halkla çatıştı, ardından Atambayev’i gözaltına aldı.

Örgüte destek kesilmezse süreç devam eder

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, FETÖ’nün Kırgızistan’daki 17-25 Aralık amacına ulaştığını belirterek, “Atambayev, Cumhurbaşkanımızın ikazlarını dikkate alsaydı böyle bir operasyona maruz kalmazdı. Türkiye’deki 17-25 Aralık sürecinin aynısı, Kırgızistan’da yapılıyor. Yolsuzluk kılıfıyla bir ülkenin liderine uzanan operasyon, yönetim darbesine dönüşebilir” diye konuştu.

Metiner, “Ülkede örgüte ait üniversite ve okulların kapısına kilit vurulmadığı sürece bu girişimlerin devamı gelecektir. Atambayev’in başına gelenler, hali hazırda yönetimde olanlara ders olmalıdır. Türk Cumhuriyetlerinde, FETÖ’nün gücü kırılmadan bu ülkelerin bağımsızlığı düşünülemez” dedi.

Akbaş: Besledikleri FETÖ tarafından vuruldu

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, FETÖ’nün faaliyetlerini serbestçe yürüttüğü tek ülkenin Kırgızistan olduğunu vurgulayarak, “FETÖ’nün bir numaralı destekçisi Atambayev’e özel kuvvetler operasyon düzenlenmiştir. 15 Temmuz darbesine yönelik FETÖ’yü koruyan Atambayev’in karşılaştığı sorunlar, Türkiye’nin maruz kaldığı tezgâhlarla birebir aynı. 17-25 Aralık darbe operasyonları ile aynı süreci yaşayan Kırgızistan, beslediği FETÖ tarafından vurulmuştur” dedi.