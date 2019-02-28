Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine hükmetti.
IHAAW143313-EKO/28-02-2019- Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine hükmetti.28 Şubat 2019 Perşembe 14:38
IHAAW143313-EKO/28-02-2019- Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding’in ülkedeki varlıklarının TMSF’ye devredilmesine hükmetti.28.02.2019 14:33:13TSINNNN
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