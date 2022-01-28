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Dünya Kırgızistan ve Tacikistan sınırda tam ateşkes konusunda anlaştı
Dünya

Kırgızistan ve Tacikistan sınırda tam ateşkes konusunda anlaştı

Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınırda tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 08:57:00 -
Kırgızistan ve Tacikistan sınırda tam ateşkes konusunda anlaştı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, görüşmelerin sonucunda sınırda tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Taraflardan her birinin, sınıra çekilen ek kuvvet ve araçların daimi konuşlanma yerlerine geri çekilmesi, Batken-Isfana kara yolunun trafiğe açılması, çatışmayı önlemek için Kırgızistan ve Tacikistan kolluk kuvvetleri tarafından sınır bölgelerinde ortak devriye yapması kararlaştırıldı.

Sınır bölgesinde yapılan görüşmeye Kırgızistan'ın Batken Bölge Valisi Abdikarim Alimbayev, Kırgızistan'ın Batken yönündeki Sınır Temsilcisi Albay Kıyalbek Tolonbaev, Tacikistan Sogdiy Bölge Valisi Radjab Ahmatzoda, Tacikistan'ın Sınır Temsilcisi Hikmatullo Pirakzoda yanısıra ilgili güvenlik birimlerin temsilcileri katıldı.

İki ülke vatandaşların arasında dün akşam çıkan gerginliğin sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüşmüştü.

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