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Dünya Kırgızistan: Ülkemizde ABD üssü istemiyoruz
Dünya

Kırgızistan: Ülkemizde ABD üssü istemiyoruz

Kırgızistan’dan ABD’yi çıldırtacak bir açıklama geldi. Kırgızistan, 2014 yılında kapattığı Amerikan askeri üslerinin yeniden açılmasını reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:45:00 -
Kırgızistan: Ülkemizde ABD üssü istemiyoruz

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD’nin ülkede askeri üs açması olasılığını düşünmediğini ve böyle bir gündemlerinin olmadığını söyledi.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Caparov, Kırgızistan’ın ABD üssüne ev sahipliği yaparak “etkili ülkelerle kedi fare oyunu oynamak” istemediğini belirtti.

Ülkede, Afganistan’daki işgal sürecini desteklemek için ilk ABD askeri üssü Bişkek’in Manas havaalanında 2001 yılında açılmıştı. Sekiz yıl sonra, Transit Center olarak yeniden adlandırılan üs, 2014 yazında Kırgızistan’ın talebi üzerine kapatılmıştı.

ABD son aylarda, Afganistan'daki hava saldırılarına devam etmek için Orta Asya'da üs arayışı içerisindeydi. Bu konuda gündemde olan ülkeler arasında Kırgızistan da yer alıyordu.

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