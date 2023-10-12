Kırgızistan ile o devlet ile ortak karar verdi: Savunma sanayiinde sürpriz adım attı! Anlaşma yapıldı

Kırgızistan parlamentosu Çarşamba günü, Rusya ile ortak bir hava savunma sistemi ağı kurulmasına yönelik anlaşmayı onayladı.

Anlaşma, Kırgızistan’daki Kant Rus askeri üssünde beş hektarlık (12 dönüm) bir arazinin ortak program için kullanılmasını öngörüyor. Kırgız parlamentosundan yapılan açıklamada, “Milletvekilleri, Kırgız Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi oluşturulmasına yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarıyı inceleyerek kabul etti.” denildi.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti’nin haberine göre; iki ülke arasında ortak bir savunma sistemi kurulmasını öngören anlaşma, beş yıl süreyle geçerli olacak. Rusya’nın; Kazakistan, Belarus ve Tacikistan gibi diğer ülkelerle de benzer anlaşmaları bulunuyor.

Açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre Kırgızistan Ordusu; 9K32 Strela-2, 9K35 Strela-10, ZSU-23-4, S-60, S-125 Neva-M1 ve S-75M3 Dvina hava savunma sistemlerine sahip. Tamamen Sovyet döneminden kalma hava savunma ekipmanlarıyla hava sahasını korumaya çalışan Kırgızistan’ın, modern bir hava savunma sistemi bulunmuyor.

Öte yandan Rusya tarafından Kırgızistan’a hangi hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı, henüz belirsizliğini koruyor. Ancak S-400 veya S-300 gibi uzun menzilli bir hava savunma sisteminin, Kant Askeri Üssü’ne konuşlandırılacağı üzerinde duruluyor. Kant Hava Üssü’nde halihazırda S-125 ve S-75 sistemleri bulunuyor.

savunmasanayist'e göre: Rusya Federasyonu’nun, S-400/300 sisteminin yanında bölgeye Tor, Buk ve Pantsir gibi alt kademe hava savunma sistemleri de sevk edebileceği değerlendiriliyor.

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