Kırgızistan güvenlik güçlerinden eski Cumhurbaşkanı’nın evine operasyon Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in evine operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in evine operasyon düzenlendiği öğrenildi.



Kırgızistan güvenlik güçlerinin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, başkent Bişkek’e bağlı Koy Tash bölgesindeki evine operasyon düzenlediği öğrenildi. Yerel basına yansıyan haberlerde operasyon esnasında bölge halkı ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve meydana gelen arbede sonucu yaralıların olduğu bilgisi yer aldı.

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