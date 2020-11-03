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Aktüel Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ülkedeki Türk iş adamları ile görüştü
Aktüel

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ülkedeki Türk iş adamları ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:46:26 -
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, ülkedeki Türk iş adamları ile görüştü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türk girişimcilerden Kırgızistan'da ticaret ve yatırım yapmalarını istedi.

Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın koordinasyonunda Kırgızistan'da kuruluş aşamasında olan Türkiye Kırgızistan İşadamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneğinin (TÜKİD) ev sahipliğinde düzenlenen görüşmede, Türk iş adamlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Kazakbayev, Türkçe yaptığı konuşmada, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileyerek, "Telafisi mümkün olmayan kaybın acısını paylaşıyorum. Vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi iletiyorum ve depremde yaralananlara acil şifalar diliyorum. Güzel İzmir'imize hızlı bir iyileşme temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 9-11 Kasım'da Türkiye'de temaslarda bulunacağını belirten Kazakbayev, iki kardeş ülke arasındaki münasebetlerin her alanda geliştiğini söyledi.

Kazakbayev, Türk girişimcileri Kırgızistan'da ticaret ve yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan'da bir ay önce yaşanan olayların ardından siyasi iktidarın değiştiğine değinen Kazakbayev, "Maalesef malum olayların ardından Türk yatırımcılar da zarar gördü. Biz Bakanlık olarak böyle son derece olumsuz olayları kınıyoruz. Bu konular, Adalet ve İçişleri Bakanlığına aktarıldı." diye konuştu.

Kazakbayev, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türk iş adamların sorun ve taleplerini dinlediğini belirterek, "Kırgızistan ve Türkiye sadece stratejik ortaklıktan öte kardeş ülkelerdir. Tüm sorunları çözmek için yeterli imkanımız var. İnşallah, büyük Türkiye ile birlikte dünyada önde giden devletlerin safında yer alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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