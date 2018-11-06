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Kiremit kebabı tarifi

Kiremit kebabı nasıl yapılır? İşte kiremit kebabı tarifi…

06 Kasım 2018 Salı 23:07
Kiremit kebabı tarifi

MALZEMELER

750 gram kuşbaşı dana eti 
3 adet orta boy domates 
2 adet orta boy soğan 
3 adet sivri biber 
1 su bardağı soya filizi 
4 çorba kaşığı soya sosu 
4-5 dal maydanoz 
2 çorba kaşığı tereyağı 
Tuz 
Karabiber 
2 adet Osmanlı kiremidi

KİREMİT KEBABI YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Soğan ve sivri biberleri de temizledikten sonra aynı şekilde doğrayın. Etleri geniş bir kaba alıp üzerine doğradığınız sebzeleri ekleyin. Soya filizlerini, soya sosunu tuz ve karabiberi de ilave edip iyice harmanlayın. Daha sonra yıkadığınız kiremidin içine yerleştirin. Tereyağını küçük parçalar halinde üzerine koyun. Diğer kiremidi de kapak gibi üzerine kapatın. Pişerken suyu fırına akmasın diye bu şekilde bir tepsiye koyun. Önceden ısıtılmış 225 derece fırında bir buçuk saat pişirin. Fırından çıkarınca üzerine kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.

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Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 23:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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