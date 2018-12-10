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Kiremit kebabı

Kiremit kebabı nasıl yapılır? İşte kiremit kebabı tarifi…

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:51
Kiremit kebabı

MALZEMELER

750 gram kuşbaşı dana eti
3 adet orta boy domates
2 adet orta boy soğan
3 adet sivri biber
1 su bardağı soya filizi
4 çorba kaşığı soya sosu
4-5 dal maydanoz
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
2 adet Osmanlı kiremidi

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Soğan ve sivri biberleri de temizledikten sonra aynı şekilde doğrayın. Etleri geniş bir kaba alıp üzerine doğradığınız sebzeleri ekleyin. Soya filizlerini, soya sosunu tuz ve karabiberi de ilave edip iyice harmanlayın. Daha sonra yıkadığınız kiremidin içine yerleştirin. Tereyağını küçük parçalar halinde üzerine koyun. Diğer kiremidi de kapak gibi üzerine kapatın. Pişerken suyu fırına akmasın diye bu şekilde bir tepsiye koyun. Önceden ısıtılmış 225 derece fırında bir buçuk saat pişirin. Fırından çıkarınca üzerine kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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