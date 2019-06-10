0553 313 94 23

Kiremidine kadar Fenerbahçeli ev yaptırdı

Afyonkarahisar’ın Anıtkaya köyünde yaşayan Gökhan Özdemir (36), çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu "Fenerbahçeli ev" yapmayı gerçekleştirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
Kiremidine kadar Fenerbahçeli ev yaptırdı

Afyonkarahisar’ın Anıtkaya köyünde yaşayan Gökhan Özdemir (36), çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu "Fenerbahçeli ev" yapmayı gerçekleştirdi. Evin dış kaplamasından, kiremitlerine kadar sarı lacivert renklerle inşa edilen ev için 170 bin lira harcandı.


Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özdemir, çocukluğunda kurduğu "Fenerbahçeli ev" hayalini geçen yıl gerçekleştirdi. 2 katlı, 4 odası ve bir salonu olan evi tamamlayan Özdemir, bu evi baştan sona sarı lacivertli renklere boyadı. Öte yandan evin dış kaplamasında Fenerbahçe’nin kuruluş yılı olan "1907" ve "Fenerbahçe" ibarelerini duvara kazıttıran Özdemir, evin çatısı içinde sarı ve lacivert renklerden oluşan özel kiremitler getirtti. Kiremitlerle çatıya "FB" ibaresini yazdıran Özdemir, evin tamamlanmasından sonra vatandaşların evin önüne gelip fotoğraf çektirdiğini söyledi. Özdemir, "Ben 1983 doğumluyum. Doğma büyüme Fenerbahçeliyim. Çocukluğumdan bu yana böyle bir evin hayalini kuruyordum. Evi geçen yıl tamamladık. Çokta güzel oldu. Kiremidine kadar özel getirttirdim. İçi dışı tamamen Fenerbahçeli bir ev oldu. Çok memnunum bu evde oturtmaktan.2 katlı, 4 odası ve bir salonu var evin. Boyasından kiremidine kadar tamamına yaklaşık 170 bin lira harcadım. Fotoğraf çektiren çok. Benimde çok hoşuma gidiyor. Keşke böyle evler çoğalsa. Köy yerlerinde bu tür evler köye renk getiriyor" dedi.


Üç erkek kardeş olduklarını ifade eden Özdemir, diğer kardeşlerinin Galatasaray’ı tuttuklarını söyleyerek, "Onlar yanlış takımı tutuyorlar" yorumunda bulundu. Özdemir, kardeşleri ile rekabet ortamlarının olmadığını da söyleyerek, "Benim Fenerbahçe sevdam aileden geliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Biz 3 erkek kardeşiz. Diğer iki kardeşim Galatasaraylı. Yanlış takımı tutuyorlar. Evde bir rekabet yok. Çünkü onlarda Fenerbahçe’nin büyüklüğünün farkındalar. Bizde takım pazara kadar değil, mezara kadar tutulur. Ölmek var dönmek yok." diye konuştu.


Özdemir, tüm Fenerbahçe taraftarına da seslenerek kulüp tarafından başlatılan "Fener Ol" kampanyasına destek olunmasını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şişman ve Özcan ailelerinin mutlu günü
    1. Şişman ve Özcan ailelerinin mutlu günü
    2. ANALİZ - İsrail siyaseti sil baştan
    3. Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama:..
    4. Manisa'daki çiftlik cinayetinde 4..
    5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı
    6. Yerli turisti uğurlayan esnaf yabancı..
    7. Tuval üzerine Akrilik boya sergisi
    8. GESKON’dan Hayrettin Güngör’e ziyaret
    9. Prof. Dr. Maden: "Gözlerinizi..
    10. MSB: "Pençe Harekâtı ile Irak kuzeyi..
    11. "Tecavüzcü bu" diye bağırıp kaçtılar!..
    12. Sergen Yalçın transfer listesini..
    13. Başkan Palancıoğlu:“Yerelde Başlayan..
    14. Kadınlar 3.Lig Yükselme Maçları
    15. PTT'den "Dünya Çevre Günü" konulu anma..
    16. ‘Okullu Tenisçiler Masa Tenisi..
    17. Jandarmadan çocuklara okul karnesinden..
    18. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    19. İl Genel Meclisi toplandı
    20. Okullar Arası Beyzbol Türkiye..
    21. Hava Modelciliği IMAC Kupası
    22. Büyükşehir’in Serik’te yol çalışmaları..
    23. 300 milyar dolarlık Kanada fırsatı
    24. Altın fiyatları
    25. Yunanistan Türk diplomatların..
    26. Beşiktaş’ta vatandaşlara ücretsiz göz..
    27. İzlanda bir Türk’ü konuşuyor! ‘Bu..
    28. Bakan Ersoy: "Dünyayla rekabet..
    29. Varank’tan Boeing çıkışı
    30. Kiremidine kadar Fenerbahçeli ev..
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."