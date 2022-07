Kireçlenmeye kesin çözümler: Bu besinler kireçlenmeye iyi geliyor!

Kireçlenme ya da tıp dilindeki adıyla osteoartrit, dünya çapında milyonlarca insanın yaşadığı kronik bir eklem rahatsızlığıdır. Kemiklerin uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınması, yıpranması ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Kireçlenme neden olur?

Obezite sorunu, sporcu yaralanmaları, kalıtımsal etkiler, eklemlerin aşırı kullanımı, yaş gibi faktörler kireçlenmeye neden olmaktadır. İdeal kilonuzu koruduğunuz takdirde, diz, kalça ve belinizde oluşabilecek kireçlenmenin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca kilo kaybı kireçlenmenin ilerlemesini azaltabilir. Eklem kireçlenmesi (osteoartrit) kendini önce, ağrı ve eklem sertliği ile belli ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde ve hareket sonrasında oluşan ağrı, hastalık ilerledikçe istirahat halinde bile gelişebiliyor. Ağrıya zamanla eklemlerde takılma, sürtünme, şişlik ile deformite eşlik edebiliyor.

Kireçlenme belirtileri nelerdir?

Hareket etmekle azalan eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı,

Bir eklem büküldüğünde eklemeden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelmesi,

Eklem etrafında hafif şişme,

Aktivite sonrasında veya günün sonuna doğru daha da kötüleşen eklem ağrısı.

Özellikle diz ve kalça ekleminde görülse de omurga ile elleri de tutabiliyor. Eklem kireçlenmesine risk faktörleri arasında hatalı beslenme alışkanlıkları da bulunuyor. Kireçlenmeye iyi gelecek, eklemleri koruyan besinler

Bu besinler kireçlenmeye iyi geliyor!

1. BOL SU TÜKETİN Vücudumuz için oldukça önem taşıyan suyun bir önemli özelliği de eklemlere destek sağlamasıdır. Su harici tükettiğimiz süt, ayran ve kefir de yüksek kalsiyum içerikleriyle kemik sağlığına oldukça katkı sağlıyor.

2. BOL SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Kemik sağlığı için gerekli vitamin ve minerallerin de dengeli bir şekilde alınması oldukça önemlidir. Bu vitamin ve mineraller için de sebze ve meyvelerin tüketimi büyük önem taşır.

3. YAĞLI KIRMIZI ET TÜKETİMİNİ AZALTIN

Kırmızı et tüketimi, hayvansal proteinlerin fazla alımı sonucunda vücutta idrar ile birlikte kalsiyum atımını arttırır. Kemik sağlığı korunması için kırmızı et tüketimini azaltarak mercimek, fasulye, bezelye gibi proteinden zengin bakliyatların tüketilmesi daha yararlı olacaktır.

4. YAĞLI BALIK TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Balık tüketimi de omega-3 yağ asitleri kaynaklı olmaları sebebi ile eklem hastalıklarına karşı oldukça etkilidirler. Hamsi, orkinos, somon gibi balık türlerinin tüketimi kemik sağlığına oldukça katkıda bulunacaktır.

EKLEM KİREÇLENMESİ ÖNLEMEDE YEŞİL ÇAYIN YERİ

Yeşil çayın pek çok hastalığa karşı koruma kabiliyeti olduğu gibi eklem kireçlenmesinde de olumlu etkileri karşımıza çıkıyor. Yeşil çay antioksidan ve anti-iltihap özellikleriyle kemik sağlığımıza bir çok katkıda bulunur. Vücuttan kireç atımı için oldukça tercih edilen yeşil çay kireçlenme kaynaklı eklem ağrılarına ve şişkinliğe iyi gelir. Aynı zamanda araştırmalar sonucu yeşil çay ekstresinin ağrının azaltılması için uygulanan ilaçların etkinliğini artırdığı görülmüştür.

KALÇA KİREÇLENMESİ RİSKİNİ AZALAN MEYVE SEBZELER

Yapılan araştırmalar sonucunda meyve ve sebze bakımından zengin beslenmenin kalça kireçlenmesi riskini azalttığı görülmüştür. Bu sebzelerin etkili bileşeni olan diallil disülfitin kireçlenme üzerinde etkili olduğu araştırmalarla birlikte doğrulanmıştır. Peki bu sebze ve meyveler nelerdir? Bu besinlere elma, muz, şeftali, armut, kavun, üzüm ve kuru meyveleri örnek verilebilir. Sebzelere bakıldığında ise soğan, sarımsak ve pırasa kireçlenme riskini azaltan besinlerdendir.