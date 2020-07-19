Kireçlenme neden olur? Kireçlenme belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Tıp dilinde dejeneratif eklem hastalığı, dejeneratif artrit ya da osteoartrit olarak adlandırılan kireçlenme, eklemlerin en sık görülen kronik rahatsızlığıdır. Her eklemi etkileyebilen kireçlenme, genellikle diz, kalça, bel, boyun, başparmak ve diğer parmakların küçük eklemerinde görülür. Peki kireçlenme neden olur? Kireçlenme belirtileri nelerdir? Kireçlenme tedavi yöntemleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Kireçlenme neden olur?

Eklemlerde bulunan kıkırdak, aşınma nedeniyle bozulur. Bu yıpranma sonucu da eklemlerde şişme ve şiddetli ağrılar ortaya çıkar. Kireçlenme oluşumunda rol oynayan faktörler şu şekildedir:

- Kalıcı inflamasyon

- Hiper kalsemiye neden olan kalsiyum metabolizması bozuklukları

- Enfeksiyonlar

Kireçlenme belirtileri nelerdir?

- Hareket etmekle azalan eklem sertliği ve hareket kısıtlılığı

- Eklem etrafında hafif şişme

- Bir eklem büküldüğünde gelen tıkırtı veya çıtırtı sesi

- Gün sonuna doğru şiddeti artan eklem ağrısı

Kireçlenme tedavi yöntemleri

Kireçlenmenin iyileşmesini sağlayan kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak bazı ilaçlar ağrıların şiddetini hafifletmektedir. Ayrıca fizik tedavi ile de belirtilerin hafiflemesi sağlanabilir. Bazı hastalarda cerrahi işlem gerekmektedir. Eklem içi ilaç enjeksiyonları da tercih edilen tedavi yöntemleri arasındadır.