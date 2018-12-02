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Kiraz ve üzüm ihracatında hedef Güney Afrika

Kiraz ve üzümde ihracat pazarının genişletilmesi amacıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi (URGE) kapsamında Güney Afrika’da ziyaretlerde bulunacak.

02 Aralık 2018 Pazar 10:35
Kiraz ve üzüm ihracatında hedef Güney Afrika

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve üzümde ihracat pazarının genişletilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında İzmir’den 9 firmanın firma temsilcisi, Güney Afrika’da ziyaretlerde bulunacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi (URGE) kapsamında Şili, Almanya, Malezya ve Vietnam’ın ardından Güney Afrika pazarına yoğunlaştıklarını söyledi. Bu çerçevede ülkeye gezi düzenleyeceklerini aktaran Uçak, şunları kaydetti: “Güney Afrika’nın Cape Town kentinde 3-6 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ziyarette yeni ihracat bağlantıları kuracağımızı düşünüyoruz. Farklı yarım kürelerde olmaları nedeniyle iki ülkenin hem karşılıklı olarak hem de uluslararası pazarlarda ortak hareket edebilme potansiyeli var. Güney Afrika, üzüm üretiminde dünyada 9’uncu, ihracatta ise 7’nci ülke. Birbirine ters olan sezonlarımızda iş birliği yapabiliriz.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:35
  1. İzmir
  2. kiraz
  3. üzüm
  4. ihracat pazarı
  5. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak
  6. Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi (URGE)
  7. Güney Afrika

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