Kiraz mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda kirazlar yerini aldı. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan lezzetli meyve kiraz faydaları ile sizi çok şaşırtacak. Uyku problemlerinden, eklem ağrılarına kadar birçok yararı olan kiraz suyunu tüketmek vücudunuza tazelik ve canlılık kazandıracak. Peki, kiraz suyunun faydaları nelerdir? Kiraz suyu neye iyi gelir? İşte kiraz suyunun inanılmaz faydaları...

Diyabete iyi gelir

Çok düşük bir glisemik indeksine sahip kiraz suyunu diyabetli hastalar gönül rahatlığıyla tüketebilir. Diyabeti olan insanlar için çoğu meyveden daha iyi bir alternatiftir.

Uyku kalitesini artırır

Geceleri uyumaya çalışırken yatakta dönüp duruyor musunuz? O zaman uyandıktan 30 dakika sonra ve her öğününüzden 30 dakika önce kiraz suyu tüketin. Kiraz harika bir melatonin kaynağıdır. Ayrıca jet lag olarak bilinen uçak yolculuğu sonrası yaşanan bedensel ritim bozukluğuna da iyi geldiği kanıtlanmıştır.

Karın yağlarını eritir

Kiraz suyu içmek metabolizmayı hızlandırarak karında biriken yağları yakmanızı kolaylaştırır. Yaz ayı boyunca vişne suyu tüketmek karın bölgenizdeki yağların erimesini sağlar.

Alzheimer'ı önler

Zengin antioksidan içeriği sayesinde vişne suyu hafızayı kuvvetlendirir. Böylece düzenli tüketildiğinde Alzheimer's hastalığına karşı sizi korur.