Kiraz sapının yararları nelerdir?
Kirazın kendisi kadar sapının da faydaları bulunur. Çoğunlukla meyvesini tükettikten sonra attığımız kiraz sapları aslında oldukça yararlıdır. Peki, Kiraz sapının yararları nelerdir?
Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kirazın sapında insan vücudu için birçok fayda vardır. Kiraz sapının faydalarını merak eden insanlar, kiraz sapının faydalarını araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…
Kiraz sapının yararları nelerdir?
1-Kiraz sapı böbreklere iyi gelir. Ürik asidin vücuttan atılmasını sağlar. Böbrek taşı ve kum üretimini önler.
2- Kiraz sapı sakinleştiricidir.
3- Aşırı susuzluk hissedildiğinde içerseniz susuzluğu giderir. Aşırı susamayı da önler. Bu sebeple özellikle Ramazan ayında tercih edilebilir.
4- Kiraz sapı kan temizleyici özelliğe sahiptir. Kandaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır.
5- Kolesterolü düşürür ve kalp-damar sağlığına iyi gelir.
6- İdrar yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir. İdrar söktürücü özelliği vardır.
7- Kiraz sapı başka bitkilerle karıştırılarak zayıflatıcı özelliği için kullanılabilir.
8-Kiraz sapı prostat şikâyetlerinde kullanılabilir.
9- Kiraz sapı kilo vermeye yardımcıdır.
10- Kiraz sapı kabızlıkla mücadele eder.
11- Kiraz sapı romatizma ve artrite iyi gelir.