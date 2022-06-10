Kiraz sapının hiç duyulmamış faydaları! Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Kiraz Sapı

Kirazın kendisi kadar sapının ayrı faydaları bulunmaktadır. Kiraz sapı çayı özellikle zayıflamak, ödem atmak ve şişlikler için sıklıkla tüketilmektedir. Faydaları da bunlarla sınırlı değildir. Kiraz sapı çayının faydaları nelerdir?, kiraz sapının faydaları nelerdir?, İşte bu soruların tüm yanıtları..

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Prof. Dr. Vedat Göral, "Günde bir su bardağını dolduracak miktarda kiraz yemek; kalp, mide, böbrek ve karaciğer sağlığını korur, kanserle felç riskini azaltır, saç ve cildi güzelleştirir. Ancak aşırı tüketmemek gerekir. Aksi takdirde karaciğer yağlanması ve insülin direncine neden olabilir" diyor.

Kiraz Sapının Faydaları Nelerdir?

-Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasında büyük rol oynamaktadır.

-Özellikle idrar yapma zorluğuna da etkili bir yöntemdir.

-İleriki yaşlarda özellikle ayaklarda oluşan ödemin atılmasına yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketimde ödemin kaybolduğu görülmektedir.

-Ayrıca erkelerde görülen ve idrar zorluğuna sebep olan prostat hipertofisinde de oldukça etkili bir çay türüdür.

-Meme CA ‘ ya bağlı olan operasyon sonrasında oluşan ödemin atılmasında da katkısı çok büyüktür.

-Dolaşım bozukluğuna karşı da çok etkili bir yöntemdir.

-Akşam tüketildiği zaman daha sakin, stresiz ve kolay uyumanızı sağlar.

-Doğal yollardan kana karıştığı için kanın temizlenmesini de sağlamaktadır.

-Hafif olan tüm vücut ağrılarının kesilmesi için kiraz sapı tercih edilebilir.

-Sinir sistemi içinde oldukça etkili bir besin türüdür.

-Ayrıca kiraz sapı dolaylı yoldan vücuttaki kiloların kolaylıkla atılmasını da sağlamaktadır.

-Bağırsak hareketlerini artırdığı için kabızlık gibi sorunlarında kısa şekilde çözülmesini de sağlamaktadır.

-Romatizma ve gut tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

-Cildin daha parlak ve daha canlı olmasını da sağlamaktadır.

-Kiraz çayı böbreklerin arınmasını da sağlamaktadır.

-İltihaplanmayı önlemeye de yardımcı olmaktadır.

-Kiraz sapının diğer bir özelliği ise damar tıkanıklığına karşı da çok faydalıdır.

-Özellikle kadınların regl dönmelerinde fazla miktarda oluşan ödemin kısa sürede vücuttan atılmasını sağlamaktadır.

Kiraz Sapının Kullanımı Nasıldır?

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine 25-30 adet kiraz sapından ilave ediniz. Kısık ateşte olmak kaydıyla 5-6 dakika boyunca kaynatın. Kaynadıktan sonra ılımaya bırakın ve süzün. Özellikle 1 hafta boyunca günde 1 defa ya sabah kahvaltısından 1-2 saat sonra veya öğle yemeğinden 1-2 saat sonra tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterli olmaktadır.