Kiraz sapının faydaları nelerdir?
Kiraz kadar kirazın sapları da faydalı. kiraz sapı böbreklere iyi geliyor. Kolesterolü düşürür ve kalp-damar sağlığına iyi geliyor. İdrar yolu enfeksiyonuna karşı etkili.24 Temmuz 2018 Salı 21:40
KİRAZ SAPININ FAYDALARI
* Kiraz sapı böbreklere iyi gelir. Ürik asidin vücuttan atılmasını sağlar. Böbrek taşı ve kum üretimini önler.
* Kiraz sapı sakinleştiricidir.
* Aşırı susuzluk hissedildiğinde içerseniz susuzluğu giderir. Aşırı susamayı da önler. Bu sebeple özellikle Ramazan ayında tercih edilebilir.
* Kiraz sapı kan temizleyici özelliğe sahiptir. Kandaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır.
* Kolesterolü düşürür ve kalp-damar sağlığına iyi gelir.
* İdrar yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir. İdrar söktürücü özelliği vardır.
* Kiraz sapı başka bitkilerle karıştırılarak zayıflatıcı özelliği için kullanılabilir.
ZAYIFLATAN KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ 1
MALZEMELER:
Kiraz sapı
Sinameki
Rezene
Mısır püskülü
HAZIRLANIŞI:
Tüm bitkiler 1 litre suya ilave edilir ve kaynatılır. Bu karışım yemeklerden 2 saat önce 1 fincan olarak tüketilir.
ZAYIFLATAN KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ 2
MALZEMELER:
Kiraz sapı
Böğürtlen
Vişne
Kızılcık
Birinci tarifteki gibi hazırlanan karışım yine zayıflatır ve vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.
(NOT: Zayıflama çaylarını denemeden önce doktorunuza başvurunuz.)
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