Kiraz sapının faydaları nelerdir?

KİRAZ SAPININ FAYDALARI

* Kiraz sapı böbreklere iyi gelir. Ürik asidin vücuttan atılmasını sağlar. Böbrek taşı ve kum üretimini önler.

* Kiraz sapı sakinleştiricidir.

* Aşırı susuzluk hissedildiğinde içerseniz susuzluğu giderir. Aşırı susamayı da önler. Bu sebeple özellikle Ramazan ayında tercih edilebilir.

* Kiraz sapı kan temizleyici özelliğe sahiptir. Kandaki zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır.

* Kolesterolü düşürür ve kalp-damar sağlığına iyi gelir.

* İdrar yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir. İdrar söktürücü özelliği vardır.

* Kiraz sapı başka bitkilerle karıştırılarak zayıflatıcı özelliği için kullanılabilir.

ZAYIFLATAN KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ 1

MALZEMELER:

Kiraz sapı

Sinameki

Rezene

Mısır püskülü

HAZIRLANIŞI:

Tüm bitkiler 1 litre suya ilave edilir ve kaynatılır. Bu karışım yemeklerden 2 saat önce 1 fincan olarak tüketilir.

ZAYIFLATAN KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ 2

MALZEMELER:

Kiraz sapı

Böğürtlen

Vişne

Kızılcık

Birinci tarifteki gibi hazırlanan karışım yine zayıflatır ve vücuttaki ödemin atılmasını sağlar.

(NOT: Zayıflama çaylarını denemeden önce doktorunuza başvurunuz.)